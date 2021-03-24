AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı

24.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:06

AK Parti kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sırada sosyal mesafe kuralına uyulmaması eşi Emine Erdoğan'ı kızdırdı. Ekrana yansıyan görüntülerde Emine Erdoğan'ın korumaları sık sık uyarması dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin 7. Olağan Kongresi'nde parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçti. Konuşmasında gündemdekilere konulara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy verme işleminin başlamasının ardından eşi Emine Erdoğan'la birlikte salondaki kalabalığın arasından geçerek sandık başına gitti.

AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı

KORUMALARINI UYARDI

Bu esnada salondaki partililer Cumhurbaşkanı'nı görmek için sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak Erdoğan çiftinin çevresini sardı. Ellerindeki telefonlarla fotoğraf çekmeye çalışan kalabalık arasında sandık başına yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, kısa bir süre içinde oylarını kullandı. O anlarda sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı sinirlendirdi. First Lady'nin bu sırada çevrelerindeki korumalara bir şeyler demesi dikkatli gözlerden kaçmadı.

AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı

İlgili Haberler

2020-2021 son anketler! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları ve seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB seçim anketi ve anket sonuçları
2020-2021 son anketler! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları ve seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB seçim anketi ve anket sonuçları

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Kandemir Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Jason Statham Rasim Öztekin Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Burak Yılmaz Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 16:06:49. #1.14#
title