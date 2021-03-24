AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı
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AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı

24.03.2021 17:56 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:35

Bugün düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde kalabalık görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kongrede Bakan Koca'nın ortalarda görünmemesi ise merak konusu oldu. Koca, kongrede Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajı göndermesiyle ortaya çıktı.

AK Parti 7. Olağan Kongresi, bugün Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Gerek salon önündeki gerek salon içerisindeki kalabalık dikkat çekti. Twitter'da Sağlık Bakanı'na yönelik, "Fahrettin Koca nerede?" etiketi kısa sürede gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde bin 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kutladı. Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımdan sonra "Bakan Koca nerede?" sorusu da yanıt bulmuş oldu.

AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca, ortaya çıktı

"YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karanlıkları aydınlığa kavuşturacak olan sevgi, merhamet ve ilimdir. Bu ruhla kurulan AK Parti 2023'te, 2053'te ve 2071'de de aynı vizyonla yoluna devam edecek. Kongremizde yeniden başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı

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