AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı

Bugün düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde kalabalık görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kongrede Bakan Koca'nın ortalarda görünmemesi ise merak konusu oldu. Koca, kongrede Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajı göndermesiyle ortaya çıktı.

AK Parti 7. Olağan Kongresi, bugün Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Gerek salon önündeki gerek salon içerisindeki kalabalık dikkat çekti. Twitter'da Sağlık Bakanı'na yönelik, "Fahrettin Koca nerede?" etiketi kısa sürede gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde bin 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kutladı. Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımdan sonra "Bakan Koca nerede?" sorusu da yanıt bulmuş oldu.

"YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karanlıkları aydınlığa kavuşturacak olan sevgi, merhamet ve ilimdir. Bu ruhla kurulan AK Parti 2023'te, 2053'te ve 2071'de de aynı vizyonla yoluna devam edecek. Kongremizde yeniden başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.