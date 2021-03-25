AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Erbakan'ın "asil-yedek üye" geleneği hayata geçirildi

Dün Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yer alan "Yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi. Ama onlar yedek olarak kalmayacak, aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi." ifadelerine yer vermesi ilginç bir detayı ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanı'nın "Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır" diyen Necmettin Erbakan'ın geleneğini hayata geçirdiği öğrenildi.

AK Parti 7. Olağan Kongresi, dün Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bin 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongrede, partinin yeni MKYK listesi de belirlendi. Cumhurbaşkanı ayrıca "2023'ün manifestosu olacak" dediği konuşmasını gerçekleştirdi.

"YEDEK ÜYELER DE ASİLLER GİBİ ÇALIŞACAK"

Öte yandan Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın yazısı ile kongrede eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın bir geleneğinin hayata geçirildiği ortaya çıktı. Yazıda "Erdoğan, Erbakan Hoca'nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, 'Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır' derdi." ifadeleri yer alırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan da kongredeki konuşmasında "Yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi. Ama onlar yedek olarak kalmayacak, aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi. Allah yar ve yardımcımız olsun." demişti.

YENİ MKYK'DA 75 ASİL, 35 YEDEK ÜYE BELİRLENDİ

AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle MKYK'de asil üye sayısı 50'den 75'e yükseltildi. Yedek üye sayısı da 35 oldu. MKYK'de 28 isim yerini korurken, 22 isim yeni parti yönetiminde yer almadı. Kurula 47 yeni isim girdi.

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde oluşturulan yeni listeye göre asil üyeler şu isimlerden oluştu:

"Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behiye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Çiğdem Karaaslan, Derya Yanık, Efkan Ala, Emine Zeybek, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, Metin Bulut, Metin Külünk, Metin Tarhan, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Şen, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Özlem Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçakelçi, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz."

MKYK yedek üyeleri ise şöyle:

"Tamer Akkal, Mücahit Yanılmaz, Azmi Ekinci, Hikmet Ayar, Korkmaz Karaca, Ahmet Bilal Kıymaz, Vildan Polat, Halise Çiftçi, Arzu Silin Günaydın, Davut Coşkun Şiviloğlu, Işıl Kurnaz Baltacı, Emre Çalışkan, Melek Şimşek, Murat Çiçek, Emre Cemil Ayvalı, Sümeyye Bozkurt, Eyüp Gökhan Özekin, Fatih Çiftçi, Ali Arif Özzeybek, M. Belma Erdoğan, Nazan Aytop, Neslihan Cenk, Nesrin Ulema, Serpil Yılmaz, Sevde Sena Dağlı, Tuba Köksal, Aişe Nur Kaçar, Mehmet Karabay, Harun Armağan, Kurtcan Çelebi, Ayşe Güliz Yılman, Mehmet Umur, Şevki Şar, M. Fatih Gök, Ahmet Fethan Baykoç."