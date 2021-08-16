AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu, Kandıra'da fındık hasadına katıldı Açıklaması
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AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu, Kandıra'da fındık hasadına katıldı Açıklaması

AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu, Kandıra'da fındık hasadına katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kandıra ilçesinde mevsimlik tarım işçileriyle fındık topladı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kandıra ilçesinde mevsimlik tarım işçileriyle fındık topladı.

Kırsal Eğercili ve Ağaçağıl Mahallesi'nde fındık üreticisi Fazlı Yılmaz ile Erdem Gürbüz'ün bahçesini ziyaret eden Katırcıoğlu, yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2021 yılı fındık alım fiyatlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandığını anımsattı.

Giresun kalite fındığın kilosuna 27, levant kalite fındık için ise 26,5 lira ödeneceğini belirten Katırcıoğlu, yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacağını kaydetti.

Katırcıoğlu, fındık fiyatlarının destekleme ödemeleriyle kilogramda 29,5 ile 30 lira arasında değiştiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız, yine fındık üreticisini ve bunun ticaretini yapanları yalnız bırakmamıştır, gereken desteği vermiştir. Bu desteğimiz devam edecektir." dedi.

Üreticilerin ve çalışanların görüşlerini dinlediklerini anlatan Katırcıoğlu, kente gelen mevsimlik tarım işçilerinin, su, elektrik ve hijyen şartlarının elverişli olduğu yerlerde konakladığını dile getirdi.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez de Katırcıoğlu'na eşlik etti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu, Kandıra'da fındık hasadına katıldı Açıklaması
AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu, Kandıra'da fındık hasadına katıldı Açıklaması
AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu, Kandıra'da fındık hasadına katıldı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu, Kandıra'da fındık hasadına katıldı Açıklaması - Haberler
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