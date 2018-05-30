AK Parti Kızıltepe'de 2'nci Seçim Bürosunu Açtı

AK Parti Mardin İl Teşkilatı, Kızıltepe ilçesinde ikinci seçim bürosunu açtı. İl Başkanı Nihat Eri, herkesin kapısına gidip, hizmetleri doğru bir şekilde anlatacaklarını ifade etti.

AK Parti Mardin İl Teşkilatı, Kızıltepe ilçesindeki ikinci seçim bürosunun açılışını yaptı. TOKİ'de açılan büronun açılışına, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Zeynep Alkış, İl Başkanı Nihat Eri, milletvekili adayları Cengiz Demirkaya ve İbrahim Kösen ile partililer katıldı. Büronun açılını kurban kesilerek yapıldı. Açılışta konuşan İl Başkanı Eri, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinin seçmen sayısı olarak Mardin bölgesinde seçimi belirleyecek güce sahip olduğunu ifade ederek, tüm ilçelerde süren çalışmaların yanı sıra partililerin bu iki ilçede her kapıyı çalarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin hizmetlerini en doğru şekilde vatandaşa aktarıldığını belirtti.

Seçime kadar görüş gözetmeksizin her kapıyı çalacaklarını kaydeden Eri, "Bu seçim Türkiye'nin önünü açacak, Türkiye sorunlarını daha hızlı çözecek geleceğe daha emin adımla ilerleyeceği bir seçim. Bizler bu tarihi ana hem tanıklık ediyor hem de bir rol alıyoruz. Gelecekte bu 24 Haziranda ki duruşumuz çocuklarımız için bir gurur kaynağı olacaktır. Kızıltepe bölgesi bu seçimde belirleyici olacaktır. İl yönetimimiz ve ilçemiz gece gündüz meydanlarda alanlarda köy köy ev ev gezip kapı kapı geziyorlar. Gençlerimiz kadınlarımız AK parti mührünü basmak için çalışıyorlar ben bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi. - MARDİN