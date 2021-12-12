AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın vefat eden annesi toprağa verildi
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın vefat eden annesi Türkan Minsolmaz son yolculuğuna uğurlandı.
KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın vefat eden annesi Türkan Minsolmaz son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkan Minsolmaz'ın cenazesi Kırklareli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Kırklareli Hızırbey Camisi'ne götürüldü.
Düzenlenen cenaze töreninde Minsolmaz ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı.
Türkan Minsolmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından kent mezarlığına defnedildi.