AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın vefat eden annesi toprağa verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın vefat eden annesi toprağa verildi

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın vefat eden annesi toprağa verildi
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın vefat eden annesi Türkan Minsolmaz son yolculuğuna uğurlandı.

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın vefat eden annesi Türkan Minsolmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkan Minsolmaz'ın cenazesi Kırklareli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Kırklareli Hızırbey Camisi'ne götürüldü.

Düzenlenen cenaze töreninde Minsolmaz ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı.

Türkan Minsolmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından kent mezarlığına defnedildi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın vefat eden annesi toprağa verildi

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın vefat eden annesi toprağa verildi

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın vefat eden annesi toprağa verildi

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title