AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

18.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:51
AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

AK Parti İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karataş'ın dün Kovid-19 testi yaptırdığı belirtildi.

Karataş'ın test sonucunun pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel sağlık durumu gayet iyi olan başkanımız evinde istirahate çekilmiş olup karantina sürecini evinde geçirecektir. Koronavirüs testi pozitif çıkan saygıdeğer İl Başkanımız Av. Murat Karataş'a AK Parti Kilis ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşup aramıza dönmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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