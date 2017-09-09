AK Parti Kaynarca Olağan İlçe Kongresi
AK Parti Kaynarca 6. Olağan İlçe Kongresinde mevcut ilçe başkanı Murat Kefli yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
AK Parti Kaynarca 6. Olağan İlçe Kongresinde mevcut ilçe başkanı Murat Kefli yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
Belediye Konfarans Salonunda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, kongre sürecinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Yurt genelinde kongre süreçlerinin devam ettiğini belirten Uncuoğlu, "Biz millete, milletimiz de başta sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor. Vatandaşlarımıza ne söz veriyorsak yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz." dedi.
Kongreye tek aday olarak giren mevcut ilçe başkanı Murat Kefli tekrar AK Parti Kaynarca ilçe Başkanlığına seçildi.
Kongreye, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ile partililer katıldı.