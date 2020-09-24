AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

Kars'ta Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte kapatılan Karakurt Horasan yolu yeniden trafiğe açılacak.

Kars'ta Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte kapatılan Karakurt Horasan yolu yeniden trafiğe açılacak. Kasım ayında trafiğe açılacak yol vatandaşları kar yağmadan, kış gelmeden sıkıntılı Handere-Karaurgan yolundan kurtaracak.

Yol yapım çalışmaları devam eden Sarıkamış-Horasan Karayolu trafiğe kapatılmasıyla birlikte geçici olarak Handere-Karaurgan yolundan trafiğe geçiş verilmişti. Sürücülerin sıkıntı yaşadığı ve zaman zaman trafik kazalarının da meydana geldiği güzergah AK Parti Kars Milletvekillerini harekete geçirdi.

Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolunda bir takım incelemelerde bulunan AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç yaptıkları incelemelerin ardından müjdeyi verdi. Milletvekilleri Arslan ve Kılıç, Sarıkamış-Horasan Karayolu'nun bir kısmında yapılan çalışmayla güzergahın Kasım ayında kullanılacağını kaydettiler.

Ara bağlantı ve servis yoluyla aracılığıyla Sarıkamış Horasan karayolunun trafiğe açılacağını ifade eden milletvekilleri, sürücülerin Handere-Karaurgan-Horasan yolunda yaşadıkları sıkıntıları Kasım ayında sonlandıracaklarını vurguladılar.

Karayolları Kars ve Erzurum Bölge Müdürlüğü ekiplerinin birlikte çalıştığı Sarıkamış-Horasan karayolu viyadükleri ve Karakurt Barajı'nın mavi sularıyla görenleri adeta büyülüyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı