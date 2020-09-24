AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

24.09.2020 12:28 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:31
AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

Kars'ta Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte kapatılan Karakurt Horasan yolu yeniden trafiğe açılacak.

Kars'ta Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte kapatılan Karakurt Horasan yolu yeniden trafiğe açılacak. Kasım ayında trafiğe açılacak yol vatandaşları kar yağmadan, kış gelmeden sıkıntılı Handere-Karaurgan yolundan kurtaracak.

Yol yapım çalışmaları devam eden Sarıkamış-Horasan Karayolu trafiğe kapatılmasıyla birlikte geçici olarak Handere-Karaurgan yolundan trafiğe geçiş verilmişti. Sürücülerin sıkıntı yaşadığı ve zaman zaman trafik kazalarının da meydana geldiği güzergah AK Parti Kars Milletvekillerini harekete geçirdi.

Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolunda bir takım incelemelerde bulunan AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç yaptıkları incelemelerin ardından müjdeyi verdi. Milletvekilleri Arslan ve Kılıç, Sarıkamış-Horasan Karayolu'nun bir kısmında yapılan çalışmayla güzergahın Kasım ayında kullanılacağını kaydettiler.

Ara bağlantı ve servis yoluyla aracılığıyla Sarıkamış Horasan karayolunun trafiğe açılacağını ifade eden milletvekilleri, sürücülerin Handere-Karaurgan-Horasan yolunda yaşadıkları sıkıntıları Kasım ayında sonlandıracaklarını vurguladılar.

Karayolları Kars ve Erzurum Bölge Müdürlüğü ekiplerinin birlikte çalıştığı Sarıkamış-Horasan karayolu viyadükleri ve Karakurt Barajı'nın mavi sularıyla görenleri adeta büyülüyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Aytaç Ağırlar Jennifer Lopez
Spor Can Bartu Erol Bulut Arda Turan Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Ankara Saldırı Cep Telefonu Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 12:32:38. #1.15#
title