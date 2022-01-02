AK Parti Karabük Teşkilatından ziyaret

KARABÜK (AA) - Ak Parti Karabük Teşkilatı, Eflani ilçesini ziyaret etti, kent genelindeki sağlık yatırımlarını inceledi.

Ak Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Sevgi Yiğit, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve teşkilat kademeleri, Eflani ilçesinde vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi.

Vatandaşın ve esnafın yeni yılını tebrik eden teşkilat üyeleri, Eflani Belediyesinin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Damızlık Kaz İşletmesi ve İçme Suyu Artıma Tesisi'ni inceledi.

Altınöz, her daim halkın içinde ve yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirtti.

Sağlık yatırımlarına inceleme

Milletvekilleri Ünal ve Güneş, İl Başkanı Altınöz ile Karabük'te yapılan sağlık yatırımlarını da inceledi.

Safranbolu Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu inşaatı ile Beşbinevler'deki 78 yataklı ek hastane binası inşaatını gezen heyet, yetkililerden bilgi aldı.

Heyet, daha sonra Beşbinevler Semt Polikliniği, İl Sağlık Müdürlüğü, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Sokak Hayvanlarının toplanması ve barınaklara gönderilmesi kararını doğru buluyor musunuz? #SokakHayvanları | #Barınak — Haberler (@Haberler) December 28, 2021

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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