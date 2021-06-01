AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, kütüphanesindeki kitapları üniversiteye bağışladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, kütüphanesindeki kitapları üniversiteye bağışladı

AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, kütüphanesindeki kitapları üniversiteye bağışladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, öğrencilik yıllarından itibaren kütüphanesinde biriktirdiği kitapları, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kütüphanesi'ne bağışladı.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, öğrencilik yıllarından itibaren kütüphanesinde biriktirdiği kitapları, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kütüphanesi'ne bağışladı.

Güneş, öğrenciliği ile daha sonra Diyanet İşler Başkanlığı bünyesinde yurt içi ve dışında görev yaptığı yıllarda edindiği 500'ü aşkın kitabı, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a teslim etti.

Eserler arasında alanında yetkin birçok yazarın cilt halinde kitapları ile en eskisi 1930'lu yıllar olmak üzere bugün de basılan ilmi eserlerin yanı sıra Arapça, Osmanlıca, Almanca ve Rusça kitaplar da yer alıyor.

Kitapların teslim töreninde bir konuşma yapan Milletvekili Niyazi Güneş, uzun yıllar istifade ettikleri kitapları üniversite kütüphanesine bağışlamaya karar verdiğini belirterek, "Yarım asra yakın kitaplarımız bizimle arkadaş, yoldaş, sırdaş oldu. 'Kitaplar, bir insanın en önemli hazinesidir.' diye düşünüyorum. Üniversitemize bağışlamakla doğru bir karar aldığımıza inanıyorum." diye konuştu.

Yüzlerce, binlerce öğrencinin kütüphane raflarındaki bu kıymetli bilgilerden faydalanacağını dile getiren Güneş, "Rektör hocamız Refik Polat'a bağışımıza gösterdiği teveccüh için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Rektör Polat ise eserleri kütüphanede muhafaza edeceklerini belirterek, "Bu nadir eserlerin bize sunulması hem bize hem de üniversitemize verilen değeri gösteriyor. Bağışlanan kitaplardan öğrencilerimiz, okumalarında ve araştırmalarında bolca istifade edecektir. Bu anlamlı bağış için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Ziya Selçuk Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Beren Saat Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, kütüphanesindeki kitapları üniversiteye bağışladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 16:42:57. #1.14#

title