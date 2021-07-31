AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığından aşı olma çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığından aşı olma çağrısı

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığından aşı olma çağrısı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı, aşı olma çağrısında bulundu.

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı, aşı olma çağrısında bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, merkez ilçe teşkilatıyla kentteki bir alışveriş merkezinde kurulan uygulama noktasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını oldu.

Çetinkaya, video mesaj yayınlayarak salgını bitirmenin tek yolunun tedbirlere uymak ve kuralları yerine getirmekten geçtiğini hatırlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, AK Parti Karabük Merkez İlçe Teşkilatı olarak Kovid-19 önlemleri çerçevesinde aşı olduklarını bildirdi.

Tüm vatandaşları aşı olmaya davet eden Çetinkaya, "Devletimize de bizlere bu imkanı sunduğundan dolayı sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah koronavirüs illetinden kurtulduğumuz günler yakındır, hepinize sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmelerini, tedbirlere ve kurallara uymalarını istedi.

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığından aşı olma çağrısı
AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığından aşı olma çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı
Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı
Manavgat'taki yangınla ilgili belediye başkanından halka çağrı: Bu bir savaş
Manavgat'taki yangınla ilgili belediye başkanından halka çağrı: Bu bir savaş
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar İlham Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Yusuf Güney Düm Tek Tek Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Eda Erdem Mesut Özil Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığından aşı olma çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 17:33:16. #1.16#

title