AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Karabük Belediye Başkanı adaylarının Prof. Dr. Burhanettin Uysal olduğunu açıkladı.



Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, Uysal'ın bütün deneyimini ve çalışkanlığını Karabük'e aktararak şehre büyük bir kazanım sağlayacağından emin olduklarını belirtti.

Karabük'e hayırlı olmasını dileyen Altınöz, şunları kaydetti:

"Günlerdir kamuoyunda merakla beklenen AK Partimizin Karabük belediye başkan adayı, birikimleri ve müstesna kişiliğiyle teşkilatlarımızın ve Karabükümüzün çok kıymetli değeridir. Karabükümüze teşkilatımıza ve kendilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Belediye başkan adayımız Prof. Dr. Burhanettin Uysal'ın bütün deneyimini ve çalışkanlığını Karabükümüze aktararak şehrimize büyük bir kazanım sağlayacağından eminiz. AK Parti ailesi ve AK Parti sevdalıları 'durmak yok yola devam' diyerek Sayın Başkanımız Prof. Dr. Burhanettin Uysal'ın arkasında dimdik durarak büyük bir tarih yazacaktır. Karabükümüze hayırlı olsun."