AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti - Haberler
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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatı nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda bütün parti grupları AK Parti grubuna başsağlığı diledi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatı nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda bütün parti grupları AK Parti grubuna başsağlığı diledi.

TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından duyurduğu AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat haberi öğrenildi. Bütün parti grupları AK Parti grubuna başsağlığı diledi.

8Ahmet Umur Öztürk/İHA)

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi.

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