AK Parti İzmir Milletvekili Kaya Açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.



Kaya, yaptığı basın açıklamasında, TBMM'nin tatile girmesinin ardından Buca ve Konak ilçelerinde esnafı ziyaret ederek onlarla görüştüğünü bildirdi.



Kentte acil çözüm bekleyen sorunların kaynağının CHP'li yerel yönetimler olduğunu aktaran Kaya, "Sorunların adresi hiçbir zaman değişmiyor. İzmir'de hizmet üretmeyen CHP'li yerel yönetimi, esnafın halinden anlamayan, vatandaşın derdinden bihaber, kentin meselelerine karşı duyarsız Büyükşehir Belediyesi'ni anlamak mümkün değil. Ancak görünen o ki Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu hizmet yerine siyaset yapmayı tercih ediyor. Maalesef Kocaoğlu'nun önceliğinin İzmir olmadığını, gündeminde başka meseleler olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Şu sıralar partisine il başkanı aramakla meşgul." dedi.



Kaya, kent içi trafiğin içinden çıkılamaz hale geldiğini belirterek, Kocaoğlu'nun partisinin il başkanını bulmak için harcadığı enerjiyi bu yönde kullanması durumunda bu sıkıntının yaşanmayacağını kaydetti.