AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kemeraltı Çarşısı'nı ziyaret etti
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AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kemeraltı Çarşısı'nı ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kemeraltı Çarşısı'nı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Etem Geylan - Haberler | Politika

AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi.

Ceyda Bölünmez Çankırı, çarşı esnafının sorunlarını dinledi, alışverişe gelenlerle de sohbet etti.

Çankırı, yaptığı açıklamada, Kemeraltı Çarşısı'nın İzmir'in kalbi olduğunu belirtti.

Çarşı esnafının ve alışveriş için buraya gelen İzmirlilerin yerel yönetimden şikayetçi olduğunu savunan Çankırı, şöyle dedi:

"En ufak bir yağmurda bile dükkanları sel basıyor. Yağmur yağmaması için adeta dua eder hale gelmişler. Kanalizasyonlardan, ızgaralarından gelen kötü koku nedeniyle ve çeşitli haşeratların çıkamaması için kendi imkanları ile ızgaraları kapatıyorlar. Yıllardır CHP'li Büyükşehir Belediyesinin yönettiği İzmir'de çözüme kavuşamamış o kadar problem var ki artık İzmir hemşehrilerimiz isyan eder noktaya geldi. Sokakta yürürken önümü çevirip, CHP'li belediyelerin İzmir'e ihanet ettiğinden ve çalışmamalarından şikayet edip, İzmir'i artık AK Parti belediyeciliği ile tanıştırılması ve hizmet görmesi gerektiğini söylüyorlar. İzmir'in, CHP'li Büyükşehir ve ilçe belediyelerince kaderine terk edildiğini, biz de sokakta gezdiğimizde şahit oluyoruz, vatandaşımızdan duyuyoruz. Ulaşımdan altyapıya kadar İzmir'in birikmiş sorunlarını 2024'te İzmir'i AK belediyecilikle tanıştırıp, bir bir sorunlarını biz çözeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan

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