AK Parti İzmir İl Başkanlığına Atama

AK Parti İzmir İl Başkanlığına Aydın Şengül atandı.

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda İzmir İl Başkanlığı'na 24. Dönem İzmir Milletvekilimiz Aydın Şengül atanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Ataş, atamanın İzmir'e ve AK Parti'ye hayırlı olmasını diledi.