AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli iş dünyası temsilcilerini ziyaret etti
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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli iş dünyası temsilcilerini ziyaret etti

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli iş dünyası temsilcilerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sürekli, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Şerafettin Gücü ile Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'i ziyaret etti.

Sürekli, dernek başkanlarının talep ve sorunlarını dinledi, bakanlıklarla sektör temsilcilerini buluşturma sözü verdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kerem Ali Sürekli, ekonomideki olumlu gelişmelerin üretim ve istihdam artışını da beraberinde getirdiğini vurguladı.

"Büyümede sanayi üretiminin payı büyüktür." ifadelerini kullanan Sürekli, iş dünyası ile bir araya gelmeyi, görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceklerini aktardı.

Kara propagandalara rağmen Türkiye'nin büyümeyi sürdürdüğüne işaret eden Sürekli, şunları kaydetti:

"Son açıklanan veriler, ülkemiz ekonomisinin potansiyelini, temellerinin ne kadar sağlam olduğunu ortaya koyuyor. Önemli olan bu zorlu süreçte doğru tedbirler alarak sağlıkla birlikte ekonomiyi de ayakta tutabilmekti. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Rakamlar da bu yönde. Yüzde 7'lik ilk çeyrek büyümesinde, sanayicimizin, üretici ve çalışan kesimin payı tartışmasız. Ekonomik gelişmeler, tüm bileşenler ve aktörler için de moral oldu. İhracatta da yükselen bir ivme söz konusu. Pandeminin olumsuzluklarına rağmen, tüm sektörlerimizin kısa sürede toparlanma kabiliyeti olduğunu da gördük."

Kerem Ali Sürekli, ekonomideki olumlu gelişmelerin Türkiye'nin öz gücünden ve ekonomik programlarının veriminden kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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