AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:54
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, AA'nın

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflara oy kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflara oy kullandı.

AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal'ı ziyaret eden Sürekli, kurum hakkında bilgi aldı, çalışanların yeni yılını tebrik etti. AA'nın Türkiye'nin en saygın basın yayın organlarından biri olduğunu hatırlatan Sürekli, "Anadolu Ajansı, bir asrı bulan geçmişi ve özellikle son dönemde ortaya koyduğu performansla hepimizin yüz akı oldu. AA, dünyanın her yerinde görev yapan muhabirleriyle haberleri anında abonelerine ulaştırıyor. Bu çok önemli." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ziyarettte, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflarını da inceledi.

Haber kategorisinde, Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" isimli fotoğrafına oy veren Sürekli, İzmir depreminin herkesi derinden yaraladığını söyledi.

Sürekli, Ayda bebeğin kurtarılmasının ise fotoğrafın başlığındaki gibi gerçekten mucize olduğunu belirterek, "Ayda bebeğin 91 saat sonra enkaz altından sağ kurtarılması yılın olayı oldu." dedi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam" isimli fotoğrafını seçen Sürekli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hayatın birçok alanını etkilediğine işaret etti.

Kerem Ali Sürekli, spor kategorisinde ise Şebnem Coşku'nun "Milli yüzücü Nil Şahin" fotoğrafına oy verdi.

Baysal, ziyaret anısına Sürekli'ye Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Serdar Alakuş

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