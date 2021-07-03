AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: "Astarı yüzünden pahalı işlerle İzmir'i geriletiyorlar"
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AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: "Astarı yüzünden pahalı işlerle İzmir'i geriletiyorlar"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: 'Astarı yüzünden pahalı işlerle İzmir'i geriletiyorlar'
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin astarı yüzünden pahalı işlerle İzmir'i gerilettiğini savundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin astarı yüzünden pahalı işlerle İzmir'i gerilettiğini savundu.

Sürekli, yaptığı açıklamada, ilçe ziyaretleri kapsamında Kemalpaşa'ya ziyarette bulunduklarını aktardı.

İlçede vatandaşların sorunlarını dinlediklerini bildiren Sürekli, açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"2023, bir milat olacak. Trafik sorunu dururken, Karşıyaka yoluna koyulan dubalar için hizmet satın alan, aldığı yeni otobüsleri trafik sorununa çözüm diye sunan, su sorunu dururken ihale açıp heykelleri saydıran, paçalarından borç, şaibe ve sorun akan CHP'li Büyükşehir Belediyesinin sonu olacak. Okur Yazarlık Kursu gibi şişirilmiş projeleri arkadaşlarına servis etmek isteyen bu anlayışın ömrü uzun değil. Astarı yüzünden pahalı işlerle İzmir'i geriletiyorlar. Bu böyle devam edemez.

İzmir, yakın gelecekte tüm bunların altında kalacak. 'Aşkla İzmir' demekle olmuyor. 30 binden fazla çalışanınız varken şehrinizdeki heykelleri saydırmak için 171 bin lira ödüyorsanız, 583 bin lira verip trafik emniyet konisi dizdiriyorsanız, 238 bin lira bütçeli Okur Yazarlık Kursu ihalesini gazeteci arkadaşınıza servis etmek istiyor, sonrada tepkiler üzerine iptal edip mahkemelik oluyorsanız, bu aşkın ızdırabı İzmirlilere düşer."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: "Astarı yüzünden pahalı işlerle İzmir'i geriletiyorlar" - Haberler
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