AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Aliağa'da temaslarda bulundu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Aliağa'da vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Aliağa'da vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Aliağa'da mahalle başkanları ile bir araya gelen Sürekli'nin, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi ve Aliağa Şoförler Odası Başkanı Salih Yiğitalp'i ziyaret ettiği ve kurucu ilçe başkanı Müjdat Bıçakçı ve önceki dönem belediye başkanı Tansu Kaya ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, Aliağa'nın İzmir'in ve Türkiye'nin kuzey yıldızı olduğunu bildirdi.

Aliağa'nın potansiyelini artırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Sürekli, şunları kaydetti:

"Kuzey Ege Çevre Yolu gibi dev bir ulaşım projesini tamamladık. Nemrut Liman yollarının yapımı devam ediyor. Söz verildiği üzere Dokuz Eylül Üniversitemize bağlı meslek hastanemizin yapımına devam ediliyor. Bu sağlık projesi Türkiye'nin örnek projelerinden biri olacak ve Aliağa'nın büyük bir ihtiyacını karşılayacak. TOKİ marifetiyle 750 konut kura aşamasında, 614 konutluk proje devam ediyor. Yeni Adliye Sarayı için ihale aşamasına gelindi. Devlet hastanemize ek bina yapıyoruz. Eğitim yatırımlarımız sürüyor. 32 dersliği olan ilköğretim okulumuzun inşaatına başlandı. Fen lisemiz için düğmeye basıldı. Boş durmak yok. Aliağa Cumhur İttifakı'nın yerel yönetiminde hizmet farkını yaşarken, hükümetimizin eli de ilçemizin üzerinde."

Sürekli, Menemen'de 3. Bölge Mahalle Başkanları toplantısında da ağustos ayı sonuna kadar yeni üye sayılarını 50 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "2023 yılındaki seçimde, Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla seçeceğiz. Kim ne derse desin, zamanında yapılacak seçim ve İnşallah Cumhurbaşkanımızı tekrar seçeceğiz. Bu nedenle sizlerden isteğim, tempomuzu kaybetmeyelim. Heyecanımızı diri tutalım, girmedik sokak ve ev, dokunmadık insan bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol