AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül İstifa Etti

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti

İZMİR - 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül görevinden istifa etti.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İzmir'de Bayındır ve Bergama ilçeleri kazanıp Torbalı, Ödemiş, Menderes, Kemalpaşa ve Selçuk gibi ilçelerin CHP'ye geçmesinin ardından AK Parti İzmir'de önemli bir gelişme yaşandı. İzmir İl Başkanı Aydın Şengül görevinden istifa etti.

İki gündür yeni seçilen AK Partili belediye başkanları ile birlikte Ankara'da temaslarda bulunan Şengül, İzmir heyetini uğurladıktan sonra Ankara'da kaldı. Şengül, Türkiye geneli seçim sonuçlarını değerlendirme toplantısı yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Şengül'ün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu ve Erdoğan'ın da istifasını kabul ettiği bildirildi. Şengül, yarın parti binasında düzenleyeceği toplantıyla istifasını kamuoyuna duyuracak

Kaynak: İHA