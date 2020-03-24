AK Parti İYİ Parti görüşmesi sona erdi
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AK Parti İYİ Parti görüşmesi sona erdi

AK Parti İYİ Parti görüşmesi sona erdi AK Parti ve İYİ Parti heyetleri arasında infaz düzenlemesi ile ilgili gerçekleşen görüşme sona erdi.

24.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:53
AK Parti İYİ Parti görüşmesi sona erdi

AK Parti İYİ Parti görüşmesi sona erdi

ANKARA - AK Parti ve İYİ Parti heyetleri arasında infaz düzenlemesi ile ilgili gerçekleşen görüşme sona erdi.

AK Parti ile İYİ Parti heyetleri infaz kanun teklifini görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmeye Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, AK Parti Grup Başkanvekilleri Cahit Özkan ve Mehmet Muş, Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Musavat Dervişoğlu, Lütfü Türkan, Aksaray milletvekili Ayhan Erel, Antalya milletvekili Feridun Bahşi katıldı.

Toplantının sonunda İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, toplantıyla ilgili olarak gazetecilerin sorusu üzerine açıklama yaptı. Türkkan, "AK parti Grup Başkanvekilleri, bakan yardımcısı ve diğer bürokratlar bilgi verdiler. Bizde kanun teklifinin geneli hakkında bazı çekincelerimizden bahsettik. Üzerinde iki gün çalışacağımızı, çekincelerimizi, iştirak ettiklerimizi kendilerine yazılı olarak en geç Perşembe günü ileteceğimizi ifade ettik" dedi.

AK Parti İYİ Parti görüşmesi sona erdi

Kaynak: İHA

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AK Parti İYİ Parti görüşmesi sona erdi

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