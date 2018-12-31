AK Parti İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı Kimdir? Nerelidir?

AK Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul adayları belli oldu. AK Parti'nin İstanbul Şile Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı oldu. Peki, AK Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Şile Belediye Başkan adayı olan İlhan Ocaklı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

İLHAN OCAKLI KİMDİR?

İlhan Ocaklı 1971 yılında Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde doğdu. İlköğrenimini Akyazı'da gördü. Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Almaata İktisat Fakültesi'nden mezun olarak lisans eğitimini tamamladı.

İLÇE BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR

Ocaklı, 2004 yerel seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcılığı, 2004 genel seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ve İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı yaptı. 2009 yerel seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini aldı. Bu tarihten itibaren İlçe Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İlhan Ocaklı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Şile Belediye Başkan adayı oldu.