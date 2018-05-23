AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Osman Poyraz! Osman Poyraz Kimdir?

AK Parti 27. dönem İstanbul milletvekili adayı Osman Poyraz oldu. PekiOsman Poyraz kimdir?Osman Poyraz hangi okuldan mezun oldu. İşteOsman Poyraz'ın siyasi hayatı...

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYI OSMAN BOYRAZ KİMDİR?

23 Ocak 1974'te Sivas Gürün'de doğdu. Baba adı Mahmut, anne adı Anşe'dir.Harita Yüksek Mühendisi, Yönetici; Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Gebze Teknik Üniversitesi Harita Bölümünde yüksek lisans yaptı.

24. DÖNEMDE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEÇİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yönetici olarak çalıştı. Yurt içi ve dışında çok sayıda mesleki eğitim programına katıldı ve sertifika aldı. Teknik Elemanlar Derneği Üyeliği, Piri Reis Haritacılar Derneği Bilim Kurulu Başkanlığı, Sivas Platformu Danışma Kurulu Üyeliği ve Maltepe Spor Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesidir. İyi düzeyde İngilizce bilen Boyraz, 1 çocuk babasıdır.