AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan suç duyurusu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca, Sedef Kabaş ile aynı programda konuk olan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İSTANBUL (DHA) - Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca, Sedef Kabaş ile aynı programda konuk olan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde yapılan açıklamaya AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı ilçe belediye başkanları katıldı. Kabaktepe "Cumhurbaşkanına ahlak, hukuk tanımayan hakaret içeren ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirilmiştir. Sayın Kabaş'ın ifadelerini kullandığı programda Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu da hiçbir ses çıkarmayarak tabiri caizse en hafif şekilde suç ortaklığı pozisyonuna düşmüşlerdir" dedi.

"BU SÖZÜ BİR DİL SÜRÇMESİ OLARAK GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

KAMU DAVASI AÇILMASI TALEP EDİLDİ