AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Sultangazi Belediyesini ziyaret etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sultangazi Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sultangazi Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kabaktepe, Sultangazi Belediyesinin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi alarak, çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabaktepe, "Bugüne kadar yapılan çalışmalar dolayısıyla Sultangazi'ye sizin şahsınızda teşekkür ederiz. Bayram sonrası farklı bir programda yeniden Sultangazi'yi ziyaret edeceğiz." dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun ise Kabaktepe ve beraberindeki heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, Sultangazi'de "Gönül Belediyeciliği" anlayışıyla yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında detaylı bir sunum yaptı.

Dursun, "Hedefimiz eğitimde lider, kültürde önder, sportif faaliyetlerde şampiyon bir ilçe olmak ve Sultangazi'yi Sultanşehir yapmaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç