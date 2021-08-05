AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Güngören Belediyesi'ni ziyaret etti
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Güngören Belediyesi'ni ziyaret etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Güngören Belediyesi'ni ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Güngören Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Güngören Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye eşlik eden heyette AK Parti İstanbul Teşkilatı Başkan Yardımcıları ile Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı. Görüşmeye Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve Belediye Başkan Yardımcılarının yanı sıra AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya ile teşkilat mensupları katıldı. Başkan Demir Güngören'de yeni bir hizmet anlayışıyla yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında detaylı bir sunumla bilgi verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Güngören Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hizmet ve eser belediyeciliğini en güzel şekilde sergilediğinizi düşünüyorum. Bugüne kadar yapılan çalışmalar dolayısıyla Güngören'e sizin şahsınızda teşekkür ederiz" dedi.

"YAPTIKLARIMIZ VE YAPACAKLARIMIZLA LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Demir, "Yaptıklarımız ve yapacaklarımızla layık olmaya çalışıyoruz. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Güngören Belediyesi'ni ziyaret etti
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Güngören Belediyesi'ni ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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