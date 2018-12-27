AK Parti Isparta'da Seçim Koordinasyon Merkezi Açtı

AK Parti Isparta Seçim Koordinasyon Merkezi törenle açıldı.



Aksu Caddesi'ndeki merkezin açılışına, eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen ve çok sayıda partili katıldı.



Akdağ, açılışta yaptığı konuşmada, dünyadaki bütün mazlum milletlerin gözünü Türkiye'ye diktiğini, Suriye, Irak, Yemen, Filistin, Somali, Afganistan'daki mazlumların, Rohinga Müslümanlarının Türkiye'nin başarılı olması için dua ettiğini ifade etti.

AK Parti belediyeciliğinin artık Isparta'da hizmet bayrağını devralacağını dile getiren Akdağ, Isparta'da artık değişim zamanının geldiğini kaydetti.

AK Parti'nin herkese kucak açan bir parti olduğunu ve herkese hizmet götürme gayesinde olduklarını dile getiren Akdağ, şunları söyledi:

"Isparta'nın değişime ihtiyacı var. Bugüne kadar hizmet eden herkese teşekkür ederiz. Kim hizmet etmişse onların hizmetlerini de kıymetsiz görmeyiz ama artık hizmet çıtasını yükseltmemiz gerekiyor. Isparta'yı, bölgesinin parlayan yıldızı bir şehir olarak yükseltmemiz gerekiyor. Sadece hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın yaptığı hizmetlerle değil, belediyecilik hizmetleriyle de Isparta'yı parlatmak gerekiyor. O zaman hep beraber, 'Isparta için değişim zamanı' diyoruz. Durmak yok yola devam. Onun için 31 Mart akşamına kadar hep birlikte gayret edeceğiz."

Isparta'daki değişimi AK Parti belediyeciliğiyle gerçekleştireceklerini belirten Akdağ, "Biz Cumhur İttifakı'nın ruhuna asla halel getirecek bi iş yapamayız. Isparta Belediyesini AK Parti belediyecilik hizmetleriyle buluşturacağız. Cumhur ittifakını da asla zedelemeyeceğiz. Buna da kararlıyız" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Osman Zabun da yerel seçimlerde Isparta olarak üzerlerine düşen görevi yapacaklarına inançlarının tam olduğunu kaydetti.

AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen ise Isparta'ya hizmet etmek için yola çıktılarını, güzel işler yaparak vatandaşları mutlu etme amacında olduklarını anlattı.

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA