AK Parti İlkadım Ailesi Bir Araya Geldi

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İlkadım ailesini ağırlayarak 4 yılda gerçekleşen başarılı projeleri anlattı.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından Derebahçe Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen buluşmada İlkadım Belediyesi'nin 4 yılda gerçekleştirdiği başarılı projeler ve hizmetler beğeni topladı. AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Av. Hakan Ay, İlçe kadın ve gençlik kolları üyeleri ve mahalle başkanlarının katıldığı buluşmada samimi bir hava yaşandı.

Geçen günlerde gerçekleştirilen AK Parti İlkadım Olağan Kongresinde İlçe Başkanlığı görevine seçilen Av. Hakan Ay ve Yönetim Kurulu üyeleri İlkadım'ın güzelleşmesi için İlkadımlılara hizmet eden herkese tam destek olacaklarını belirtirlerken buluşmada konuşan Ay, "İlkadımlılar olarak bu güzel salonda bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu güzel buluşmaya ev sahipliği yapan İlkadım Belediye Başkanımı Erdoğan Tok'a yaptığı hizmetler ve başarılı projeleri için teşekkür ederim" dedi.

AK Parti İlkadım ailesinin bir araya geldiği buluşmada 4 yıllık belediye çalışmalarını özetleyen Başkan Tok, İlkadım'a altın çağını yaşatmanın gururunu yaşıyoruz derken, "4 yıl içerisinde 20 yılda yapılan eserlerden daha fazlasına imza atarak İlkadım'ı Karadeniz'in merkez ilçesi haline getirdik. Bu süre zarfında rutin belediyecilik hizmetlerini en üste taşımanın yanı sıra dev projelere de hayat veriyoruz. Şu an içerisinde bulunduğumuz dev tesisimiz Derebahçe Sosyal Tesislerimizi ve Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi olan İlkadım Gençlik Merkezini vatandaşlarımızla buluşturduk. Şu an da ise önümüzdeki bir kaç ayda vatandaşımızın hizmetine sunacağımız 3 dev eserimiz daha hızla yükseliyor" diye konuştu.

İlkadım'ın 24 yıllık özlemi olan modern bir belediye binasına 19 Mayıs'ta kavuşacağını belirten Başkan Erdoğan Tok, şunları söyledi:

"Yeni belediye hizmet binamızda sona yaklaşıyoruz. Önümüzdeki 100 yılda çözüm olacak modern hizmet binamız 19 Mayıs'ta tamamlanıyor. Diğer bir dev projemiz cami ve külliye projemizde ise hızla sona yaklaşıyoruz. Ayrıca inşası başlayan Unkapanı Kültür Merkezimizi de yıl sonunda İlkadımlılarla buluşturacağız. Bu birliktelik ve kardeşlik ortamı ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz şeydir. Hamdolsun AK Parti ailesi olarak bunu ilçemizde yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum. 2019 Yolunda bizleri başarıya taşıyacak olanda bu birlikteliktir." - SAMSUN