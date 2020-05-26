AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında tansiyon yükseldi
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AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında tansiyon yükseldi

Ramazan Bayramı dolayısıyla partiler arası bayramlaşma programı düzenlendi. AK Parti ve İYİ Parti arasındaki görüşmede tansiyon yükseldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat'ın maske dağıtımı eleştirisine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu "Biraz Türkiye ile gurur duyun" yanıtını verdi.

AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında tansiyon yükseldi
26.05.2020 23:50 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:53

AK Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşmada Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Ayşegül Eren Özdemir, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Osman Ağzıkara hazır bulundu.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde hazır bulunan Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Genel İdare Kurulu Üyesi Burcu Akcura ve Gençlik Kolları MYK Üyesi İbrahim Daver Baytaz'dan oluşan heyet ile görüşme yapıldı.

Koronavirüs nedeniyle videokonferans ile yapılan görüşmede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Milletimizin görüşü ve milletimizin ortaya koymuş olduğu irade bugüne kadar sayın Cumhurbaşkanımızın zaten ne kadar kucaklayıcı olduğunu millete hizmet etmek konusunda gayretlerini ortaya koyuyor. En temel gösterge sandıktan çıkan sonuçtur artı milletin gönlünde edinmiş olduğu yerdir" dedi.

İYİ PARTİ'DEN İKTİDARA MASKE ELEŞTİRİSİ

Sarıeroğlu'nun "Biz sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya el uzatan bir durumda olduk şu anda" demesi üzerine İYİ Partili Şenol Sunat, "Kendi ülkesinde maskeyi bile doğru dürüst dağıtamayan bir iktidar oldu" şeklinde konuştu.

SARIEROĞLU: BİRAZ TÜRKİYE İLE GURUR DUYUN

İYİ Partili Sunat'ın "İktidar partisi olarak milletin temennilerini size iletmek durumundayız" ifadelerinin ardından AK Partili Sarıeroğlu, ""Yerlilikten millilikten bahsediyorsunuz. İttifaklara kadar girebilirim ama biraz Türkiye ile gurur duyun. Yerlilik, millilik demek, bu demek"" diye konuştu.

Gergin ortamda süren görüşmede İYİ Partili Sunat'ın "Biz, milletimizle gurur duyuyoruz, Türk milletiyle sayın bakan. Gurur duyuyoruz. Ama bunları da sizin de hazmetmeniz ve eleştirilere saygı duymanız gerekli" sözlerinin ardından AK Partili Sarıeroğlu, eleştirilere yanıt verdi.

Konuşmalar sonrası karşılıklı bayram tebriğinin ardından videokonferans ile yapılan görüşme sona erdi.

Politika Manşet

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