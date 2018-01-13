AK Parti ile Gazeteciler Dostluk Maçında Karşılaştı

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Ebubekir Gizligider ve AK Parti yöneticileri gazeteciler ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla dostluk maçı yaptı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AK Parti yönetimi, Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir'de görev yapan gazeteciler ile dostluk maçı yaptı. Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici'nin katılmış olduğu halı saha karşılaşması Uçhisar halı sahada oynandı. Son derece dostluk çerçevesinde oynanan müsabaka sonrasında ise AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Ebubekir Gizligider gazetecilere günün anlam ve önemi dolayısıyla hediye takdim ettiler.

Oynanan futbol maçı sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi. - NEVŞEHİR