Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Ali EROL ve Emirhan Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Emir DEMİRCİ' den Ziyaret. - Haberler
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Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Ali EROL ve Emirhan Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Emir DEMİRCİ' den Ziyaret.

Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Ali EROL ve Emirhan Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Emir DEMİRCİ' den Ziyaret.
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Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Ali EROL ve Emirhan Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi & İcra Kurulu Başkanı Zeki Emir DEMİRCİ; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'i makamında ziyarette bulundular.

Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Ali EROL ve Emirhan Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi & İcra Kurulu Başkanı Zeki Emir DEMİRCİ; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'i makamında ziyarette bulundular.

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