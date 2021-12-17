Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Ali EROL ve Emirhan Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Emir DEMİRCİ' den Ziyaret.
Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Ali EROL ve Emirhan Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi & İcra Kurulu Başkanı Zeki Emir DEMİRCİ; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'i makamında ziyarette bulundular.
Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Ali EROL ve Emirhan Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi & İcra Kurulu Başkanı Zeki Emir DEMİRCİ; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'i makamında ziyarette bulundular.
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