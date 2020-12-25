AK Parti İl Başkanlığına atanan Yücel Güngör bayrağı teslim aldı

AK Parti İl Başkanlığına atanan Yücel Güngör bayrağı teslim aldı Olağan kongre sürecinde tekrar aday olmayan Denizli AK Parti İl Başkanı Necip Filiz'in yerine Genel Merkez tarafından Denizli İl Başkanlığına atanan Yücel Güngör bayrağı teslim aldı.

AK Parti İl Başkanlığına atanan Yücel Güngör bayrağı teslim aldı

DENİZLİ - Olağan kongre sürecinde tekrar aday olmayan Denizli AK Parti İl Başkanı Necip Filiz'in yerine Genel Merkez tarafından Denizli İl Başkanlığına atanan Yücel Güngör bayrağı teslim aldı.

AK Parti Denizli Olağan İl Kongre sürecinde mevcut başkan Necip Filiz, aday olmayacağını açıkladı. Filiz'in aday olmayacağını açıklaması üzerine Ak Parti Genel Merkezi Ak Parti Denizli İl Başkanlığı görevine Yücel Güngör'ü atadı. Parti İl binasında devir teslim töreni düzenlenerek Güngör bayrağı teslim aldı. Devir teslim töreninde konuşan Filiz, "Birçok arkadaşımız 15 Temmuzda verilen talimat gereği sokaklardaydı. Birçok kardeşimiz seçimlerde sandığın başında bekledi. Emek verdiler o yüzden hepsiden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

"AK Parti'de o şahsi menfaatinize asla ulaşamazsınız"

Necip Filiz ile uzun yıllardır dostlukları olduğunu belirten Denizli AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 5 yıl çok önemli 10 yaşındaki çocuğun 15 yaşına gelesiye kadar olan süreci düşünün. Çok kolay bir iş değil. İlçe teşkilatında da görev aldım. Türkiye'de fedakarlığın en çok yapıldığı tek parti Ak Parti'dir" diyerek Filiz'in fedakarca çalıştığını vurguladı. Uzun yıllardır partide görev aldığını belirten Güngör, "İlçe teşkilatında da görev aldım. Türkiye'de fedakarlığın en çok yapıldığı tek parti AK Parti'dir. Siz şahsi bir menfaat bekliyorsanız, bu partide o şahsi menfaatinize asla ulaşamazsınız" ifadelerini kullandı.

"Bir veda ettiğini asla düşünmüyorum"

Necip Filiz'in görevi bırakmasının bir veda olmadığını ifade eden İl Başkanı Güngör, "Mehmet Yüksektepe'den Necip Filiz, dönemine kadar bütün il başkanlarımızın bu partide en güzel yerlere geldiğini gördüm, buna da şahidim. Necip başkanımızın burada bir veda ettiğini asla düşünmüyorum. Başkanlarımız mutlaka seçimlerde yine bizimle beraber, omuz omuza, kol kola yardımcı olacaklarını, yanımızda olacaklarını biliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN