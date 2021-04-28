AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirdi

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, "Şehrimizin Belediye Başkanı'nın şehrimizin güncel ve kronik sorunlarını kaçırıyor olmasından üzüntü duyuyoruz.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, "Şehrimizin Belediye Başkanı'nın şehrimizin güncel ve kronik sorunlarını kaçırıyor olmasından üzüntü duyuyoruz." dedi.

Çalışkan, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısa çalışma ödeneğinde 47 bin 366 kişiye 338 milyon 807 bin lira, "nakdi ücret desteği" adı altında 26 bin 310 kişiye 93 milyon 917 bin lira, "işsizlik ödeneği" adı altında 1791 kişiye 57 milyon 494 bin lira, "normalleşme desteği" kapsamında 35 bin 667 kişiye 44 milyon 589 bin lira ödeme yapıldığını aktardı.

Yapılan yardımların Eskişehir'deki toplam değerinin 601 milyon 498 bin liraya ulaştığını ifade eden Çalışkan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi nisan, mayıs ve haziran ayları döneminde kısa çalışma ödeneğine ilişkin müracaatlar ve ödeneğin uzatılması söz konusu oldu. Özellikle esnafımızın zorlandığı bu süreci hep birlikte en az hasarla atlatmayı umut ediyoruz. AK Parti Eskişehir Teşkilatı olarak odalarımızla, esnafımızla ve hemşehrilerimizle hemhal olmaya, onların ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Tüm ilçelerimizde sosyal yardıma ilişkin çalışmalarımızı başlattık. 15 bin hemşehrimize ramazan ayında yardım etme planımız var."

"Trafik sorunu ve kullanma suyuna ilişkin farklı projeler üretme zorunluluğu var"

Çalışkan, Eskişehir'e ilişkin sorunları hafta sonu sosyal medya çalışmasıyla kentin gündemine taşıdıklarını belirterek, amaçlarının şehre katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarına değinen Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef ki şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı üzülüyoruz ki 2020 yılında belediyeye gelmeyerek geçirdiği günleri 2021'de de tekrar ediyor. Birçok Belediye Meclisinde oturumları yönetmek yerine, çevredeki sorunlara çözüm bulmak yerine, toplantılara katılmıyor. Toplantılara katılmamasının gerekçesini de bilemiyoruz. Çünkü bildiğim kadarıyla kendisi aşı da oldu. Artık, belediye başkanlığı sıfatıyla kendisine emanet edilen bu şehri en iyi şekilde yönetmek ve hizmetleri en iyi şekilde verme zaruriyetinin olduğu açık. Trafik sorunu ve kullanma suyuna ilişkin bizim farklı projeler üretme zorunluluğumuz var. ESKİ vasıtasıyla kullanma suyuyla ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin anlatılması zaruri. Tozlu yollardan hemşehrilerimiz gittikçe ve o yolları kullandıkça, belediye başkanı bakıyor 'Bu yol kullanılmaya başlandı' açmak zorunda kalıyor. Böyle olmasına üzülüyoruz fakat şehrimizin Belediye Başkanı'nın şehrimizin güncel ve kronik sorunlarını kaçırıyor olmasından üzüntü duyuyoruz."

"Damacana sepeti sorunu varmış"

Çalışkan, kentte geçen yaz mevsiminde yaşanan Kalabak Suyu sorununu anımsatarak, "Damacanalar şehrimize ulaşmadı. Şimdi de öğreniyoruz ki sepet sorunu varmış. Biz hem ESKİ Genel Müdürü'ne hem de Büyükşehir Belediye Başkanı'na şehrimizde damacanaların koyulduğu sepet sorunu var mı yok mu diye soruyoruz, buna ilişkin de cevap bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ESKİ'nin şehre hizmet etme konusunda yetersiz kaldığını iddia eden Çalışkan, "Biz damacanaları konuşurken, bir damacana geliyor. İçinde kapak poşeti var. Bu kapak poşetinin damacananın içinde ne işi var? Kalabak suyu kente 1936'da geldi. Çok kıymetli bir su ve bizim ağız tadımız. Hiçbir şekilde Kalabak markasına ilişkin kısmı sizin kötü hizmetlerinizle bu hale getiremezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Trafikle ilgili sorunlar da yaşandığını savunan Çalışkan, şunları anlattı:

"Belediye Başkanı'nın bu sorunu görmesi lazım. Kurban Bayramı gelecek. Maalesef şehrimizde kesime ilişkin mezbahanın olmadığını Belediye Başkanı'mızın görmesi lazım. Şehrin hijyenik, fen kurallarına uygun mutlaka bir mezbaha yapılmasının gerektiği açık. Bazı yatırımların bitirilmiş olmasına rağmen açılmamasını da anlamlandıramıyoruz. Tramvay yolları yapıldı, maalesef tramvaylar çalışmaya başlamadı. Çifteler ilçesinde otogar tamamlandı. Hizmete açıldı mı açılacak mı bilen yok. Şu ana kadar 23 milyon lirayı yemiş ve hala belediye bütçesiyle yapılmaya çalışılan kent evimiz var. Her yerden ses var, mevcut Belediye Başkanı'ndan ses yok. Kent evi ne olacak? Çevre yolunun üzerinde eski otobüs garajı olan şimdi farklı bir mimari yapıyla 12 milyon lira harcanarak bir firmaya hazırlandığı iddia edilen bir alanımız var. Bu kamu zararı değilse nedir? Aynı sorunu kapalı pazar yerinde yaşıyoruz. Öğreniyoruz ki kapalı pazaryeri Büyükşehir Belediyesinin almayı unuttuğu mülklerinden biriymiş. Buradaki pazar yerini yenilemek zorundasınız. Şehrin yağmur suyu sorunu var. Bazı ilçelerimiz hala atık sularının nehre gittiğini ya da Sarısu'ya karıştığını duyuyoruz. Buna üzülüyoruz. O zaman şehrin tanıtım filmlerinde bunu da anlatmanız lazım."

Çalışkan, Milli Bahçesi'ni, yüzme havuzunu, kütüphaneyi yaptıklarını hatırlatarak, bundan sonra da yeni hizmetlere devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık