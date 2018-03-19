AK Parti İl Başkanı Salman; "Yaşlılara Servetimiz Olarak Bakıyoruz"

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, "AK Parti mensupları olarak insanı merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla yaşlılarımıza yük değil, servetimiz olarak bakıyoruz" dedi.

18 -24 Mart tarihleri arasında Yaşlılar Haftası olarak kabul edilen günlerle ilgili AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, parti binasında bir açıklama yaptı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümüne ve Afrin'de kazanılan zafere değinerek konuşmasına başlayan Salman, daha sonra yaşlılara verilen önemden söz etti.

Büyüklerin gölgesine sığınıp, hayat tecrübelerinden faydalandıklarını belirten Salman, "Güç aldığımız koca çınarlarımız, edep, ahlak, sevgi, saygı, merhamet gibi erdemleri toplumumuza ve toplumun temel yapısı olan ailelerinize yansıtan adeta birer aynadır. İşte bu bilinçli AK Parti mensupları olarak insanı merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla yaşlılarımıza yük değil, servetimiz olarak bakıyor. Onların hayatlarının geri kalan kısmını sağlıklı ve huzurlu biçimde sürdürmelerini istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti iktidarında yaşlılar için önemli adımlar attıklarına vurgulayan Salman, "Evde bakım hizmetleri ile yüzleri güldürüyoruz. İlk kez evde sağlık hizmeti uygulamasını biz başlattık. Yaşlı yaşam evleri projemizi hayata geçirdik. 64 yaş üstü aylığını 7 buçuk kat arttırdık. Maaş kuyruklarında çekilen çileye son verdik. Yaşlılarımıza ücretsiz ulaşım hizmeti sağlıyoruz. Üniversitelerde yaşlı bakım programları başlattık. Her mekanı yaşlı dostu haline getirmeye devam ediyoruz. Huzurevlerimiz artık çok daha konforlu bir hale geldi. Yaşlılara karşı şiddete çalışma ve projelerimizle 'Dur' dedik. Yaşlılar koordinasyon merkezlerimizle, sorunlarını, taleplerini dinliyor, çözümler üretiyoruz" diye konuştu.

Toplumun her kesimi için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Salman, sözlerini şöyle noktaladı; "Onlar için ne yapsak azdır. Ancak haklarını bir nebze olsun ödeyebilmek için elimizden gelen her çabayı gösteriyoruz. Bu duygu düşüncelerle bizleri bugünlere getiren büyüklerimize şükranlarımızı sunuyorum" - BURSA