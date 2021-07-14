AK Parti İl Başkanı Özmen'den, yerel basına genelge desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti İl Başkanı Özmen'den, yerel basına genelge desteği

AK Parti İl Başkanı Özmen'den, yerel basına genelge desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı'nın Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile birlikte basına yönelik tedbirleri hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, sorunun çözülmesi noktasında köprü olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile birlikte basına yönelik tedbirleri hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, sorunun çözülmesi noktasında köprü olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'yle kamu kurum ve kuruluşlarının, kütüphane ve medya takibi birimleri dışında günlük gazete alması yasaklanmıştı. Genelgeyle ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının, kurum faaliyetiyle doğrudan ilgili olanlar dışında gazetelere reklam vermesinin de önüne geçilen karara ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yayınlanan genelgenin yerel basını hedeflemediğine dikkat çekerek "Ortada bir yanlış varsa ve telafisi mümkünse bu muhakkak giderilir. Bu noktada bizim üzerimize düşen bir şey varsa da biz yetkililere ulaşarak köprü oluruz" dedi.

Konu ile ilgili yerel basının hedef olmadığının altını çizen Başkan Özmen; "Öngörülen metinde eğer yerel basınımız adına bir mağduriyet oluşacaksa, yerel basınımızın zarar görmemesi için veya en az zararla çıkabilmesi için yapılması gereken bir müdahale varsa biz bunu yetkililere ileteceğiz. Bu noktada genelgenin kesinlikle yerel basının hedef alınarak yapıldığını düşünmüyorum. Hepimiz bunun neden yapıldığının farkındayız. Kamu kaynaklarının burada farklı yöntemlerle farklı kanallara aktararak farklı sonuçlara ulaşmaya çalışanların olduğunu biz biliyoruz. Burada hedeflenenin kesinlikle yerel basın olmadığına inanıyorum. Bu noktada eğer bir düzeltme yapılacaksa, bizler üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Bildiğimiz kadarıyla da önümüzdeki haftalarda İletişim Başkanlığı da yerel medya mensupları ile bir araya gelip bir istişare değerlendirme toplantısı yapacak. Orada da bu gündeme gelecektir kuşkusuz. Yani bir yanlış varsa ve telafisi mümkünse bu muhakkak giderilir. Bu noktada bizim üzerimize düşen bir şey varsa biz yetkililere ulaşarak köprü oluruz" dedi. - AYDIN

AK Parti İl Başkanı Özmen'den, yerel basına genelge desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Ayrılık nedenini de paylaştı! MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal istifa etti
Ayrılık nedenini de paylaştı! MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal istifa etti
Metropoll Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken sonuç! Seçmenini en çok kaybeden parti MHP oldu
Metropoll Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken sonuç! Seçmenini en çok kaybeden parti MHP oldu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Varank Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Şevval Sam Demet Akalın Petek Dinçöz
Spor Salih Uçan Burak Elmas Şenol Güneş Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti İl Başkanı Özmen'den, yerel basına genelge desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 09:31:52. #1.16#

title