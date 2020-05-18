AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay: "Yardım dağıtan kaymakam ve polis saldırıya uğramıştır"
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AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay: "Yardım dağıtan kaymakam ve polis saldırıya uğramıştır"

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay: "Yardım dağıtan kaymakam ve polis saldırıya uğramıştır" "Gece muhtaç vatandaşlara yardım dağıtan kaymakam ve koruma polisine CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve bir güruh saldırmıştır" AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, CHP'nin...

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay:
18.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:43

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay: "Yardım dağıtan kaymakam ve polis saldırıya uğramıştır"

"Gece muhtaç vatandaşlara yardım dağıtan kaymakam ve koruma polisine CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve bir güruh saldırmıştır"

ADANA - AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, CHP'nin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Gece muhtaç vatandaşlara yardım dağıtan kaymakam ve koruma polisine CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve bir güruh saldırmıştır" dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, CHP tarafından yapılan açıklamaların her zamanki gibi yalan olduğunu ifade ederek, "14 Mayıs günü kahraman kaymakamımız evinde çocuklarıyla birlikte oturmak yerine muhtaç insanlara yardım için gece saat 22.00'de CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve bir güruh saldırmıştır. Bu saldırının önceden planladığı da kendi çektikleri ve sosyal medyaya düşen videolardan da kanıtlıdır. Çünkü videoda soğan tırlarının daha önceden görüntüye alındığı görülüyor. Oysa CHP yetkililerin açıklamasında Eren Yıldırım ile ailesinin iftardan sonra gezmeye çıktığı söyleniyor. Bunun böyle olmadığı açıkça ortadır" diye konuştu.

Hem polis memurunun hem de kaymakamın FETÖ'cü ve terörist olmakla itham edildiğine de dikkat çeken Ay şöyle devam etti:

"Gecenin bir yarısı muhtaç insanlara yardım götürerek kaymakam ve koruma polisi kahramanlık yapmıştır. Hem Sosyal Vefa Destek Grupları hem de kaymakam pandemi döneminden bu yana muhtaç insanlara ulaşmak için gece gündüz çalışmaktadır."

Ay, CHP'nin bir yalanının da kaymakamın o gün orada olmadığına yönelik olduğunu ifade ederek, "Bu konuyla ilgili Adana Valiliği ve kaymakamımız kendisi açıklama yapmıştır. Kaymakamımız o gece yardım dağıtmak için bizzat kendisinin orada olduğunu söylemiştir. CHP kaymakamın orada olmadığını hangi delillere göre söylemektedir. Burada tek doğru vardır Van'da teröristler iki Vefa Sosyal Destek Grubu üyesini şehit etti, CHP'liler de Adana'da saldırı yaptı. Burada mağdur kaymamak ve polis memuru, zanlı ise CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı ver bir grup güruhtur" dedi.

Ay, süreci sonuna kadar takip edip edeceklerini belirterek, Eren Yıldırım'ın kaymakam ve polis memurlarının avukatlarının itirazı üzerine tutuklandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamasıyla bir alakası olmadığını, durumun CHP'liler tarafından çarpıtılarak yargıya müdahale ediliyor havası verilmeye çalışıldığını sözlerine ekledi.

Basın toplantısına milletvekilleri Abdullah Doğru, Tamer Dağlı ve Ahmet Zenbilci katıldı.

Kaynak: İHA

Manşet

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