AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür'den "Teşekkür" Açıklaması

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen Gür, seçim çalışmaları boyunca seçim irtibat bürosunu ziyaret eden ve bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

İl genelindeki 8 belediyeden 6'sını kazandıklarını belirten Gür, "Şemdinli'de Tahir Saklı, Çukurca'da Ensar Dündar, Derecik'te Ekrem Çetinkaya, Büyükçiftlik beldesinde Rüştü Zeydan, Durankaya'da İsmail Demirci, Esendere'de Dırbaz Büyüksu olmak üzere toplamda 6 belediyeyi kazanarak, AK Parti bayrağını ilimizde dalgalandıran ve merkez ile Yüksekova ilçemizde de ciddi bir oy artışı gerçekleştiren Hakkari halkımıza canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Seçimin kente, ülkeye ve İslam alemine hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Gür, hedefleri doğrultusunda durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Gür, şunları kaydetti:

"Milletvekilimiz, il ve ilçe teşkilatlarımıza, belediye başkan adaylarımıza kadın kolları teşkilatımıza, gençlik kolları teşkilatımıza, sandık başkanlarımıza, mahalle başkanlarımıza ve bu davaya gönül vermiş 7'den 70'e tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Büyük Türkiye yürüyüşümüze liderimiz Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde durmadan, usanmadan, yorulmadan koşmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Kaynak: AA