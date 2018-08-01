AK Parti İl Başkanı, CHP'li Belediyenin Yerine Getirmediği Vaatleri Hatırlattı

AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, CHP'li Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu'nun verdiği vaatlerin hiçbirini yerine getiremediği gibi belediyeyi ekonomik dar boğaza sürüklediğini ileri sürdü.

AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, beraberinde bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın,Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Kılıç ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan İl Başkanı Şenlikoğlu, AK Parti'ye teslim edilen belediyelerin ve yerel yönetimlerin takibini yaparak verilen vaatlerin arkasında durduklarını ifade ederken, CHP'li Giresun Belediyesinin ise verdiği hiçbir vaadini yerine getiremediğini ileri sürdü.

Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere ülkemiz yeni bir yerel seçime doğru hızla yaklaşmaktadır. Bu seçimlerde, yerel yöneticilerin çalışmaları halkımız nezdinde değerlendirilecek, halkımız beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığının sandıkta ortaya çıkacaktır. Bizler bu anlamda halkımız tarafından AK Parti'li Başkanlara teslim edilen belediyelerin ve yerel yönetimlerin takibini de yaparak verilen sözlerin arkasında durmaya devam ediyoruz. Giresun merkez il belediyemiz ne yazık ki klasik CHP zihniyetinin her zamanki tavrı ile yönetilmeye devam ediyor. CHP'li belediye başkanı seçime çok kısa bir süre kalmasına rağmen vermiş olduğu sözlerle alakalı değerlendirme yapmak yerine belediyede günü kurtarmaya dönük çalışmalarla zamanını geçirmeye çalışıyor. CHP'li Belediye Başkanı 2014 yerel seçimleri öncesi halkımıza vermiş olduğu sözlerde 'proje hazır, finansman hazır' diyerek halkımızın önüne çıkmış fakat önümüzdeki yerel seçime çok kısa bir süre kalmasına rağmen bu sözlerin yerine gelmediği şehrimizde yaşayan herkes tarafından açıkça görülmektedir" dedi.

Yerine getirilmeyen vaatleri örneklerle hatırlattı

Giresun Belediyesinin söz verip de yerine getirmediği projeleri de örnek gösteren Şenlikoğlu, "CHP'li Belediye Başkanı Kerim Aksu söz verdiği projelerin neredeyse tamamını yerine getirmedi. Örneğin şehrimize vaat edilen Kumyalı Balıkçı Barınağı, kaleye asansör, Batlama'daki yürüyüş alanları, Malpazarı bölgesindeki kapalı pazar yeri, Sokakbaşı Kültür Merkezi Projesi, kaleye teleferik projesi ve nostaljik tramvay sözü gibi birçok söz havada kalmıştır. Şehrimizde CHP'li belediye döneminde yeni ulaşım yolları açılmamışken trafiğin çözülmesine dönük de hiçbir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Bununla birlikte belediye yatırım yapmayan günübirlik kendini idare etmeye çalışan bir anlayışla ne yazık ki trafiği taşımayan yollara ilave dolmuş hatları ihdas ederek ekonomik dar boğazdan kurtulmaya çalışmaktadır. Belediye başkanı 24 Temmuz 2018 tarihinde belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırarak şehir içerisinde toplam 20 adet dolmuş hattı oluşturarak ihaleye çıkarılmasına, ihale yapılması için belediye encümeni ve belediye başkanına yetki verilmesi konusunda toplanmış ve bu yönde karar almışlardır. Bir belediyenin dolmuş hattı ihdasıyla ekonomik dar boğazdan kurtulamaya çalışması ve buradan gelecek gelirle belediyeyi yönetmeye çalışması esasen bir acziyetin göstergesidir. Bu tür çözüm gibi gösterilen uygulamalar şehrimizin içinde bulunduğu ulaşım sıkıntısını çözmek yerine daha da içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Bu karar halkımızın ulaşım sorununa çare olmadığı gibi dolmuşçu esnafımızı da zor duruma düşüren bir karardır. Şehrimizin yol alt yapısı şehrin trafiğini taşımamaktadır. Trafikte yol alan Giresunlumuz çoğu zaman şehrin içinde saatlerce trafikte beklemektedir. Bu duruma çözüm getirmesi gereken CHP'li belediye ise yeni dolmuş hatları kurarak problemi büyütmeye devam etmektedir. Şehrimiz ne yazık ki CHP'li belediyenin uygulamaları ve hizmet yoksunu olması sebebiyle her geçen gün olması gerek yerden aşağılara doğru hızla uzaklaşmaktadır. Halkımız inşallah yaklaşan yerel seçimde bu kötü gidişata dur diyecektir" ifadelerini kullandı. - GİRESUN