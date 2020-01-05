: AK Parti İl Başkanı Ay'dan Çukurova Belediyesinin tapu dağıtım törenine tepki

05.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:11

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Çukurova Belediyesinin bugün düzenleyeceği tapu dağıtım törenine ilişkin, "Bu yetki tapu müdürlüklerine verilmiştir. Vatandaşlarımızın tapu alacakları yegane adres Çukurova Tapu Müdürlüğüdür. Belediyelerin bu şekilde tapu dağıtımı yapması hukuken mümkün değildir. Çukurova Belediyesinin tapu dağıtım töreni düzenlemesi abesle iştigal bir konudur." dedi.

Ay, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Çukurova Belediyesinin bugün düzenleyeceği tapu dağıtım törenine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin kente hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını belirten Ay, belediye tarafından yapılacak tapu dağıtım töreninin son derece yanlış ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu söyledi.

Ay, tapu dağıtımını Çukurova Tapu Müdürlüğünün yaptığını anlatarak, "Bu yetki tapu müdürlüklerine verilmiştir. Vatandaşlarımızın tapu alacakları yegane adres Çukurova Tapu Müdürlüğüdür. Belediyelerin bu şekilde tapu dağıtımı yapması hukuken mümkün değildir. Çukurova Belediyesinin tapu dağıtım töreni düzenlemesi abesle iştigal bir konudur." ifadesini kullandı.

Vatandaşların haklarına kavuşması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, valilik, kaymakamlık, Adana Tapu Kadastro İl Müdürlüğü ve Çukurova Tapu Müdürlüğünün büyük bir özveri, gayret ve fedakarlık gösterdiğini aktaran Ay, şöyle konuştu:

"Bu kurumların tamamını atlayarak, belediyenin yapması gereken bir işlemi bütünüyle beraber sadece 'kendim yaptım' mantığıyla bunu kamuoyuna sunmak son derece yanlış ve yakışıksızdır. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Belediyeler bu şekilde tapu dağıtım törenleri düzenleyemezler. Bugün saat 16.00'da Çukurova Belediyesi tarafından tapu dağıtım töreninde dağıtılacak tapuların ne şekilde dağıtılacağı hala muamma ve soru işaretidir. 3 Ocak 2020 itibarıyla Çukurova Tapu Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımıza tapuları dağıtılmıştır. Aldığımız bilgiler çerçevesinde 50-60 vatandaşımız tapu müdürlüğüne başvurarak tapularını almışlardır. Bunun dışında dağıtılan bir tapu söz konusu değildir. Eğer vatandaşlardan 60 tapunun Çukurova Belediyesi tarafından alınıp tekrar sunmak suretiyle dağıtımı yapılacaksa bu komedidir."

"Kılıçdaroğlu davet edilerek yapılması komedidir"

Çukurova Tapu Müdürlüğü tarafından, Çukurova Belediyesine kayıtların incelenmesi amacıyla tapu örneklerinin gönderildiğini dile getiren Ay, şunları kaydetti:

"Bu tapular kontrol amaçlı belediyeye gönderilen tapulardır. Bu tapuların fotokopi yoluyla 'aslı gibidir' şeklinde çoğaltılarak bugün vatandaşlara dağıtılması komedidir. Bu, hukuka aykırıdır ve yanlıştır. Hala zaman varken belediye başkanımızın ve belediye yetkililerimizin bu yanlıştan dönmesini talep ediyoruz. Bu şekilde, şehirdeki reklam panolarına 'tapu dağıtım töreni' ibaresi bulunması yanlıştır, hukuki değildir. Bunun 5 Ocak Adana'nın kurtuluş gününde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etmek suretiyle yapılması ayrıca büyük bir komedidir."

Valilik açıklama yapmıştı

Adana Valiliğinin dünkü yazılı açıklamasında, merkez Çukurova ilçesinde 9 bin 410 dekarlık alanda 1998 yılında yapılan ve mahkemece iptal edilen imar uygulamasının ilgili kanun maddesi gereğince yeniden uygulamaya alındığı belirtilerek, "Tapular, Çukurova Tapu Müdürlüğünde hak sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanmıştır. Tapu sahipleri, kimlik bilgileri ile Çukurova Tapu Müdürlüğüne müracaatları halinde tapularını alacaklardır." denilmişti.

Kaynak: AA

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