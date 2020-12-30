AK Parti İl Başkan adayı Ünsal, "2023, 2053 ve 2071 hedefleri için çalışacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti İl Başkan adayı Ünsal, "2023, 2053 ve 2071 hedefleri için çalışacağız"

30.12.2020 13:40 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:43
AK Parti İl Başkan adayı Ünsal,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il kongresi öncesi atanan AK Parti Kırşehir İl Başkan adayı Seher Ünsal, AK Parti'nin"2023, 2053 ve 2071 hedefleri için çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il kongresi öncesi atanan AK Parti Kırşehir İl Başkan adayı Seher Ünsal, AK Parti'nin"2023, 2053 ve 2071 hedefleri için çalışacağız" dedi.

İl Kongresi öncesinde yönetim kadrosunda hangi isim ve meslek guruplarının yer alacağının çalışmasının yapıldığını belirten AK Parti Kırşehir İl Başkan adayı Ünsal, bu konuda ilgi gösteren AK Gönüllülere teşekkür etti.

Ünsal yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile aldığım İl Başkanlığı görevini başarı ile idame ettireceğimin sözünü veriyorum. Parti içi birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, AK gönüllülüğün esasına dayalı çalışma sistemi ile Kırşehir'de AK Parti'nin gücünü bir kez daha kanıtlamak ve 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin içini Kırşehir için başarılı çalışmalar ile doldurarak tamamlamak istiyoruz."diye konuştu.

İl Kongresi süreci ile yönetimi belirlemek için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Ünsal, "Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İl Yönetiminde yer alabilmek için partililerimizden ve bu partiye gönül vermiş dostlarımızdan büyük ilgi görüyoruz. İl Yönetiminde yer alabilmek için AK Parti'ye gönül veren dava arkadaşlarımız partimize gelerek istenen başvuru formunu doldurup müracaat edebilirler." ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Son Dakika Haberleri

AK Parti İl Başkan adayı Ünsal, "2023, 2053 ve 2071 hedefleri için çalışacağız"CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan yeni yıl mesajı Açıklaması"S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu, teknik görüşmeler başladı"Karaismailoğlu, Tirebolu-Doğankent yolundaki Muttab Köprüsü'nün açılışına katıldıSon Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 4 günlük kısıtlamada bazı yerler turistlere kapalı olacakAK Parti'li Özkan: "Covid-19 ile etkin mücadelemiz, dünyaya örnek olmuştur"Son dakika politika: Selçuk: "(Kovid-19) Öğretmenlerimizin arzu etmeleri halinde aşılama sürecinin bir an önce başlaması konusunda Sağlık Bakanlığı ile temasımız sürüyor."Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik."Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurduSon dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz."Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildiBilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyorSon dakika haber! Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den gelen aşılara ilişkin açıklama Açıklaması
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mehmet Nuri Öznur Çalık Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Enis Arıkan Gülben Ergen Oktay Kaynarca Tamer Karadağlı
Spor Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Erkek Maltepe Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti İl Başkan adayı Ünsal, "2023, 2053 ve 2071 hedefleri için çalışacağız" - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 13:44:41. #1.14#
title