AK Parti İl Başkan adayı Ünsal, "2023, 2053 ve 2071 hedefleri için çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il kongresi öncesi atanan AK Parti Kırşehir İl Başkan adayı Seher Ünsal, AK Parti'nin"2023, 2053 ve 2071 hedefleri için çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il kongresi öncesi atanan AK Parti Kırşehir İl Başkan adayı Seher Ünsal, AK Parti'nin"2023, 2053 ve 2071 hedefleri için çalışacağız" dedi.

İl Kongresi öncesinde yönetim kadrosunda hangi isim ve meslek guruplarının yer alacağının çalışmasının yapıldığını belirten AK Parti Kırşehir İl Başkan adayı Ünsal, bu konuda ilgi gösteren AK Gönüllülere teşekkür etti.

Ünsal yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile aldığım İl Başkanlığı görevini başarı ile idame ettireceğimin sözünü veriyorum. Parti içi birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, AK gönüllülüğün esasına dayalı çalışma sistemi ile Kırşehir'de AK Parti'nin gücünü bir kez daha kanıtlamak ve 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin içini Kırşehir için başarılı çalışmalar ile doldurarak tamamlamak istiyoruz."diye konuştu.

İl Kongresi süreci ile yönetimi belirlemek için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Ünsal, "Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İl Yönetiminde yer alabilmek için partililerimizden ve bu partiye gönül vermiş dostlarımızdan büyük ilgi görüyoruz. İl Yönetiminde yer alabilmek için AK Parti'ye gönül veren dava arkadaşlarımız partimize gelerek istenen başvuru formunu doldurup müracaat edebilirler." ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı