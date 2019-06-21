AK Parti heyetinden Saadet Partisi'ne ziyaret (2)
- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklaması Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman'ın açıklaması ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel...
- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman'ın açıklaması
ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
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