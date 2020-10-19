AK Parti heyeti ilçelerde vatandaşlarla buluştu
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AK Parti heyeti ilçelerde vatandaşlarla buluştu

19.10.2020 13:50 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:55
AK Parti heyeti ilçelerde vatandaşlarla buluştu

AK Parti Aksaray İl Teşkilatı ilçeleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyor.

AK Parti Aksaray İl Teşkilatı ilçeleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyor.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Muammer Tüzün, il genel meclis üyeleri Güzelyurt ve Gülağaç ilçelerini ziyaret etti. AK Heyet ilçe belediye bakanlarını da ziyaret eden heyet, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 2023 yılının AK Parti ve ülke için önemine değinerek, "AK Parti 2023 yılı hedeflerine sağlam, karakterli ve bu işe gönül vermiş kişilerin omuzlarında yükselecektir. Amacımız baki kalan bu kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Değerli teşkilat mensuplarım, sadakat ve sabrı birleştirin. Bu iki minvalle birlikte elhamdülillah davamızı çok çok daha iyi yerlere taşıyacağız" dedi. Konuşmasında kibir ve 'ben' eksenli düşüncelerin zararından da bahseden Başkan Altınsoy, "Ben varsam AK Parti'de her şey güllük gülistanlık, ben yoksam her şey tufan' mantığını bir tarafa bırakmak lazım. Bizler birbirimizin başarısı için çalışmalıyız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

Teşkilat ziyaretinin ardından esnaf ve vatandaşlarla da sohbet eden AK heyet, ilçeden ayrılmasıyla program sona erdi. - AKSARAY

AK Parti heyeti ilçelerde vatandaşlarla buluştu
AK Parti heyeti ilçelerde vatandaşlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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