AK Parti heyeti Hakkari köylerine çıkarma yaptı
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AK Parti heyeti Hakkari köylerine çıkarma yaptı

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki partililer, Hakkari'ye bağlı köy ve mezraları ziyaret ederek halkın sorun ve sıkıntılarını yerinde dinlediler.

AK Parti heyeti Hakkari köylerine çıkarma yaptı
19.09.2020 15:21 | Son Güncelleme: 19.09.2020 15:25

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki partililer, Hakkari'ye bağlı köy ve mezraları ziyaret ederek halkın sorun ve sıkıntılarını yerinde dinlediler.

AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, bakan yardımcıları Turan Şimşek, Tahsin Demir, Mehmet Ali Kanat, Zafer Özbek, AK Parti İlçe Merkez Başkanı Cumhur Demir, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter ve il encümenleri köy ve mezralarda ziyaretlerde bulundular. İlk olarak kent merkezinden 50 kilometre uzaklıkta bulunan Hakkari-Van sınırındaki Boybeyi ve Sarıtaş köyleri civarındaki sıcak su kaynağı çalışmalarını yerinde denetleyen Ak Parti heyeti yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Başkan Gür ve beraberindekiler Işıklar, Oluklu Doğanyurt, Demirtaş, Akçalı, Aşağı kayacık, Bağışlı, Sarıtaş ve Boybeyi köyleri ve bağlı mezraları ziyaret ettiler. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen Başkan Gür, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına da uyulmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Ülke olarak hep beraber bu virüs ilettini bertaraf edeceklerini söyleyen Gür, herkesin valiliğin almış olduğu tedbirlere uyması gerektiğini söyledi. Başkan Gür, etrafına toplanan çocuklara ise çikolata ikram ederek bölgeden ayrıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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