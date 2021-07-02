AK Parti heyeti Adıyaman ve Kahta'da vatandaşlarla bir araya geldi
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AK Parti heyeti Adıyaman ve Kahta'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti heyeti Adıyaman ve Kahta'da vatandaşlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Musa Yolcu ile birlikte il merkezinde ve Kahta ilçesinde bir takım istişarelerde bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Musa Yolcu ile birlikte il merkezinde ve Kahta ilçesinde bir takım istişarelerde bulundu.

İlk olarak Kahta ilçesini ziyaret eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Musa Yolcu burada vatandaşlarla bir araya geldi. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Toprak ve beraberindekiler daha sonra Adıyaman merkeze geldi.

Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ve İl Başkanı Mehmet Dağtekin'e Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Merkez ilçe Başkan Yardımcısı Ziya Başaran ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Musa Yolcu eşlik etti.

AK Parti heyeti Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı'yı makamında ziyaret ederek yaklaşan kurban bayramı ile kurumun çalışmaları ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. AK Parti heyeti daha sonra İl Müftülüğü bünyesinde hizmet veren hafızlık eğitim merkezini ziyaret etti. Burada hafızlık eğitimi gören öğrencilerle yakından ilgilenen Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ve İl Başkanı Mehmet Dağtekin öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı'ya bu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Milletvekili Toprak, "Özellikle öğrencilerin böyle ulvi bir faaliyete girmeleri çok sevindirici, hem okul eğitimlerini hem Kur'an ile bağlantılarını sürdürüyorlar. Hafızlık, Kur'an ile bağlantının en üst derecesidir" dedi.

İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise konuşmasında, "Ümmetimin en saygınları Kur'an hafızlarıdır" Hadis-i Şerif'ine uyarak çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'i hıfzediyorlar. Ne mutlu bu çağrıya uyan gençlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine. Yüce kitabımız Kur'an'ı Kerim'e yapılan hizmet, hizmetlerin en büyüğü, en hayırlı işi Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmektir. İl Müftülüğümüz, öğreterek bu hayra vesile oluyorlar. Öğrencileriniz de öğrenerek en hayırlılardan olma yönünde ilerliyorlar. Rabbim bu güzel yolda çocuklarımızın sayılarını çoğaltsın" diye konuştu.

İl Müftülüğü ziyareti sonrası Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) Adıyaman Şubesini ziyaret eden AK Parti heyeti burada Şube Başkanı İdris Toprak'tan vakıf çalışmaları ve faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

Milletvekili Toprak ve beraberindeki heyet daha sonra Cumhuriyet mahallesinde kurulan semt pazarını da gezerek burada hem vatandaşlarla hem de pazarcı esnaflarla tek tek sohbet etti. - ADIYAMAN

AK Parti heyeti Adıyaman ve Kahta'da vatandaşlarla bir araya geldi
AK Parti heyeti Adıyaman ve Kahta'da vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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