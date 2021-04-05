AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, balıkçılarla bir araya geldi
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AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, balıkçılarla bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Songül Sahilli - Haberler | Güncel
AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, balıkçılarla bir araya geldi

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Samandağ ilçesinde balıkçılarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

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AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Samandağ ilçesinde balıkçılarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Çevlik Balıkçı Barınağı'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Çelik, parti teşkilatı olarak Samandağ Limanı'nı genişletmek ve daha işlevsel hale getirilmek istediklerini belirtti.

Çelik, kendisine iletilen sorunların ve taleplerin çözülmesi için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Semir Özdemir de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli

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