AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yayman, sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, TBMM Hastanesinde Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Yaptırdığın testin pozitif çıktığını vurgulayan Yayman, şu ifadeleri kullandı: "TBMM Hastanesinde yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum."