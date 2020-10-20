AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

20.10.2020 22:39 | Son Güncelleme: 20.10.2020 22:53

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yayman, sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, TBMM Hastanesinde Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Yaptırdığın testin pozitif çıktığını vurgulayan Yayman, şu ifadeleri kullandı: "TBMM Hastanesinde yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum."

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

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