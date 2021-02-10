AK Parti Hatay İl Başkanı Yeşildal oldu
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AK Parti Hatay İl Başkanı Yeşildal oldu

10.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:52
AK Parti Hatay İl Başkanı Yeşildal oldu

Hatay'da AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal oldu.

Hatay'da AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal oldu.

Yeşildal, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti İl Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Kutlu AK davamızın bayrağını milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve teşkilatımızın her kademesinde görev yapan dava arkadaşımız ve hemşerilerimizle en üst seviyelere çıkaracağız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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