AK Parti Hatay İl Başkanı Yeşildal'dan, AA Hatay Bürosuna ziyaret
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AK Parti Hatay İl Başkanı Yeşildal'dan, AA Hatay Bürosuna ziyaret

AK Parti Hatay İl Başkanı Yeşildal'dan, AA Hatay Bürosuna ziyaret
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Anadolu Ajansı (AA) Hatay Bürosunu ziyaret etti.

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Anadolu Ajansı (AA) Hatay Bürosunu ziyaret etti.

Yeşildal, beraberinde partisinin Antakya İlçe Başkanı Emrullah Gülen ve Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fatih Yüksel ile AA Hatay Bürosuna ziyarette bulundu.

Kentteki çalışmaları hakkında bilgi veren Yeşildal, AA personeline de çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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